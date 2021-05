GdS – Inter, Hakimi il big che può partire. Joao Mario porta soldi: la lista del mercato in uscita

L'esterno marocchino è il calciatore che ha ricevuto più sondaggi

Dovrà inevitabilmente sacrificare almeno un big l' Inter in occasione del prossimo mercato . Come confermato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , Steven Zhang ha sottolineato l'esigenza di chiudere la prossima sessione con una cifra tra i 90 e 100 milioni in attivo. Il piano della dirigenza nerazzurra sotto questo punto di vista è dunque piuttosto chiaro, sacrificare uno dei big che Antonio Conte reputava tra i propri titolarissimi e cercare di raggiungere la cifra prevista con la cessione dei vari calciatori già in prestito o non considerati fondamentali al progetto.

Seguendo con gli altri calciatori, c'è Vidal di cui l'Inter vorrebbe liberarsi per via dell'ingaggio ma difficile da piazzare sul mercato, mentre su Sanchez saranno decisive le valutazioni di Simone Inzaghi. Sensi è nel mirino di Fiorentina e Shakhtar e potrebbe assicurare un buon bottino, mentre su Vecino potrebbe tornare il Napoli in caso di ingaggio di Luciano Spalletti. Joao Mario sempre più vicino al riscatto dello Sporting per 10 milioni e Radja Nainggolan al Cagliari per la metà circa. Occhio al caso Brozovic: il suo contratto scadrà nel 2022 e si registrano ad oggi un paio di sondaggi dalla Premier League. Dopo l'Europeo ci sarà tempo per valutare anche il suo caso.