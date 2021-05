TS – Inter, rivoluzione nello staff: ecco i fedelissimi di Inzaghi

Il nuovo allenatore nerazzurro farà affidamento su alcuni dei vecchi collaboratori

Uno dei punti di forza dell'Inter di Antonio Conte, come riconosciuto dallo stesso tecnico e dai suoi calciatori, era rappresentato dalla grande professionalità dei collaboratori dell'allenatore. Su tutti, ad esempio, Antonio Pintus, preparatore atletico che ha fatto la fortuna del club nerazzurro nell'ultimo biennio. Quasi tutti, però, andranno via con il cambio in panchina, eccetto il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti, il suo vice Paolo Castelli e il nutrizionista Matteo Pincella.