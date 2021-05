Di Marzio – L’Inter fa la voce grossa: Hakimi via per 80 milioni. Emerson Royal tra le alternative

In caso di cessione del marocchino, il club nerazzurro andrebbe sul laterale brasiliano

Che l'Inter abbia bisogno di incassare tra i 90 e i 100 milioni di euro per la prossima finestra di mercato è un fatto assolutamente risaputo e proprio per questo motivo il Paris Saint Germain sta cercando ad esempio di approfittarne nella trattativa legata al nome di Achraf Hakimi giocando al ribasso. Il club nerazzurro, però, ha lasciato intendere che l'esterno marocchino è uno dei calciatori più importanti all'interno della propria rosa e che potrebbe lasciare Milano solamente a fronte di una maxi proposta da 80 milioni di euro in su, rifiutando dunque la prima offerta da 60 milioni.