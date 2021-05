GdS – Lukaku come Immobile: conquistare Big-Rom sarà la prima missione di Inzaghi all’Inter

Il nuovo allenatore nerazzurro dovrà lavorare sul centravanti belga

Uno dei primi obiettivi di Simone Inzaghi all' Inter sarà quello di riuscire ad inserirsi all'interno di un gruppo che aveva un legame fortissimo con Antonio Conte senza sconvolgere più di tanto certi equilibri che si erano creati dentro lo spogliatoio. L'allenatore leccese lascerà inevitabilmente un vuoto enorme in alcuni calciatori visibilmente cresciuti in quest'ultimo biennio, a partire da Romelu Lukaku che più di ogni altro aveva instaurato un feeling particolarmente speciale con il tecnico.

Come segnalato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, Inzaghi per prima cosa dovrà dunque conquistare il centravanti belga, magari mostrandogli la stagione dei 36 gol in Serie A che consentì ad Immobile di vincere la Scarpa d'Oro alla Lazio. Ovviamente come stile di gioco parliamo di due attaccanti per caratteristiche sia fisiche che tecniche molto diversi tra loro, ma da un allenatore così bravo nella gestione dei propri centravanti ci saranno sorprese interessanti da aspettarsi.