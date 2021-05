Mercato – Inter, Psg anche su Skriniar. Tuttosport: “Proposta impossibile da rifiutare”

Ma il centrale slovacco non ha alcuna intenzione di lasciare

Non solo Achraf Hakimi nel mirino del Paris Saint Germain, perché secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport un altro difensore nerazzurro potrebbe ricevere nei prossimi giorni una grossa offerta dai francesi. Si tratta di Milan Skriniar, calciatore che probabilmente la scorsa estate dinnanzi ad un interessamento del genere sarebbe stato sacrificato dall' Inter , ma che in questa finestra difficilmente lascerà il club nerazzurro visto la grande stagione che si è lasciato alle spalle.

Sebbene la necessità del club di cedere almeno un big, il centrale slovacco non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter come confermato in un'intervista sul suo futuro rilasciata ieri. Secondo il quotidiano torinese, però, in tempo di Covid dovesse arrivare una proposta di mercato da parte del Psg pari ai 50 milioni di euro del valore del calciatore, a quel punto diverrebbe davvero complicata da rifiutare per la dirigenza nerazzurra.