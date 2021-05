Inizia una nuova era. Mercato e programmazione: conference call tra Inzaghi, Marotta e Ausilio

Al nuovo tecnico nerazzurro sono stati chiariti i margini di manovra in vista della prossima stagione

Una conference call tra Inzaghi, Marotta e Ausilio per mettere le basi in vista della prossima stagione e programmare il mercato estivo. La prima riunione operativa della nuova Inter è stata a distanza, in attesa dell'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare la prossima settimana, dopo la firma di ieri del biennale da 4 milioni di euro.