CdS – Real e Atletico su Lautaro: Muriel e il baby Raspadori sul taccuino di Marotta

L'Inter potrebbe cedere il Toro davanti ad un'offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro

Hakimi ma non solo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter potrebbe privarsi anche di Lautaro Martinez qualora arrivasse sulla scrivania del club nerazzurro un'offerta da 80-90 milioni di euro, che sarebbe difficile da respingere di questi tempi, da uno dei due club di Madrid.

Chi al posto del Toro? Muriel sarebbe sicuramente un'ottima scelta, l'Atalanta, società amica, potrebbe concedere condizioni favorevoli. In attesa di capire il futuro anche di Sanchez, l'Inter potrebbe scegliere un giovane di prospettiva da far crescere, come Raspadori, astro nascente del Sassuolo.