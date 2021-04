CdS – Inter, l’erede di Handanovic non è una priorità. Ma si cerca un vice all’altezza

Il capitano nerazzurro viene da due errori consecutivi delle ultime due trasferte

Dopo i due errori di fila commessi nelle ultime due trasferte di Napoli e La Spezia, in casa Inter si è tornato a parlare del futuro di Samir Handanovic. L'estremo difensore sloveno, che aveva vissuto soprattutto un inizio di 2021 non semplice a causa dell'errore commesso in Coppa Italia contro la Juventus, negli ultimi due mesi si era ripreso al massimo della forma. Negli ultimi due match di campionato invece ha evidenziato due errori che la formazione nerazzurra ha pagato a carissimo prezzo, prima con l'autorete al Maradona e poi lo scorso mercoledì con l'intervento maldestro sul tiro di Farias.