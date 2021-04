TS – Inter, Lautaro non è sulla lista degli incedibili: difficile possano arrivare offerte all’altezza

Il centravanti argentino ha raggiunto da tempo l'accordo per il rinnovo di contratto

Dopo il terremoto della Superlega, competizione che avrebbe potuto dare all'Inter importanti potenzialità economiche, la famiglia Zhang sta cercando di riprogrammare il futuro del club nerazzurro affidandosi a finanziamenti e nuovi investitori. Come sostenuto da Tuttosport ormai da diverse settimane e ribadito nell'edizione di questa mattina, la dirigenza potrebbe scegliere di sacrificare durante la prossima finestra di calciomercato uno dei propri pezzi pregiati per cercare di rifinanziare il debito maturato negli ultimi mesi dallo scoppio della pandemia.