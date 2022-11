Inter, Handanovic va o resta: dubbi sul futuro del capitano

Il suo contratto scade a giugno è l'intesa per il prolungamento di un anno, per molti quasi scontata, sembra più lontana. Secondo la Rosea infatti, nonostante il cuore di capitano dimostrato da quando è stato "panchinato", Handanovic non avrebbe intenzione di rimanere un altro anno a Milano a fare da secondo. Per questo si sta concretizzando l'ipotesi di un addio a fine anno, con, per questi mesi, un alleggerimento delle responsabilità. Possibile gli venga tolta anche formalmente la fascia da capitano?