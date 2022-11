Barzaghi sgancia la bomba su CR7: “Proposto a Inter e Napoli”

Clamorosa indiscrezione lanciata sul proprio canale Youtube da Marco Barzagh i, giornalista di Sport Mediaset. Secondo Barzaghi infatti Cristiano Ronaldo , ormai in rotta totale con il Manchester United , sarebbe stato offerto all' Inter!

Il giornalista infatti ha rivelato: "Lo United vuole scaricare CR7 e un licenziamento per giusta causa non è un miraggio, dopo la sua intervista. Cristiano Ronaldo, che in caso di licenziamento sarebbe svincolato, si sarebbe offerto a Napoli e Inter. Guadagna 30 milioni l'anno, per 6 mesi potrebbe prenderne 15 o magari, con uno sconto, 10. Napoli e Inter hanno rimbalzato la proposta al suo agente".