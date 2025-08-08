Nei giorni scorsi dall’Inghilterra sono circolate delle indiscrezioni in merito ad un possibile inserimento da parte dell’Arsenal per Ademola Lookman. Voci che, ad oggi, non hanno trovato alcuna conferma, soprattutto perché nella testa del ragazzo c’è solo l’Inter. L’attaccante nigeriano, che da diversi giorni è scappato in Portogallo lasciando Bergamo, attende impaziente novità da parte dell’Atalanta.

A fare un punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta e smentire quanto circolato sull’Arsenal, ci ha pensato pochi istanti fa Matteo Moretto: “I due club sono quasi in un silenzio strategico, in attesa di una mossa, l’uno dell’altro. Vedremo se l’Inter alzerà, anche se ad oggi non abbiamo segnali in questo senso. Vedremo se l’Atalanta inizierà a fare un prezzo di Lookman e se inizierà ad aprire veramente alla cessione. Lookman in questo momento si trova in Portogallo ad Algarve, lontano da questi rumor di mercato, lontano da Bergamo. Negli ultimi giorni è stato accostato all’Arsenal, ma non ci risulta che l’Arsenal sia forte su Lookman. In questo momento la situazione è più un asse tra Algarve, Milano e Bergamo”.