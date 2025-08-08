8 Agosto 2025

Di Marzio: “L’Inter sta bloccando il nuovo colpo”

In attesa di capire gli sviluppi del caso Lookman, il calciomercato dell’Inter si muove su altri fronti. La dirigenza nerazzurra, infatti, dovrà sistemare non solo il reparto offensivo, ma anche la difesa. E in queste ore sembra esserci stata un’accelerata importante.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter starebbe intensificando i rapporti per bloccare l’arrivo di Koni De Winter del Genoa. L’olandese sarebbe il profilo giusto in caso di partenza di uno tra Pavard e Bisseck.

