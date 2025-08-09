Dall’Inter al Milan: si sblocca con un’offerta da 40 milioni

Stiamo per entrare nelle ultime tre settimane del calciomercato e per questa ragione le temperature tornando giustamente ad alzarsi. E’ il momento più delicato soprattutto per le big che non hanno ancora completato i lavori ai propri organici e che hanno bisogno di piazzare ancora qualche colpo.

E’ questo il caso dell’Inter, sempre alle prese con il caso Lookman che a distanza di quasi un mese dall’inizio ufficiale della trattativa tarda a sbloccarsi. Un affare che rischia di distogliere l’attenzione in casa nerazzurra da un altro obiettivo molto forte in entrata come Giovanni Leoni. Sul centrale del Parma, infatti, potrebbe tornare di prepotenza anche il Milan.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno un piano ben preciso. Qualora il Newcastle dovesse rilanciare con una proposta da 40 milioni per Thiaw, il Milan avrebbe a disposizione il maxi bottino da presentare al club emiliano. Il Parma, che parte da una valutazione da 35 milioni di euro, sin qui ha cercato di resistere ad ogni assalto arrivato, ma difficilmente potrà proteggere il suo gioiello a lungo.

L‘Inter, a sua volta, oltre a sbloccare in entrata l’approdo di Lookman, dovrà cercare di piazzare almeno una cessione tra Taremi e Asllani per raggiungere il l’extra budget fissato per Leoni. Attualmente, il centravanti iraniano sembra il principale indiziato a diventare fonte di liquidità immediata per il club nerazzurro.