Lookman offerto in Premier: l’Inter fa valere il patto

Come ci si poteva aspettare, anche in quest’ultima settimana che stiamo per lasciarci alle spalle, non sono arrivate mosse ufficiali da parte dell’Atalanta. Il club bergamasco continua a tenere una posizione rigida nei confronti di Ademola Lookman, mentre l’Inter attende una valutazione certa del cartellino del nigeriano che invece negli uffici di Viale della Liberazione nessuno ha ancora ricevuto.

Da qui, la preoccupazione crescente circa la definizione dell’affare. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tramite sondaggi si sta cercando di valutare anche il mercato estero. L’Atalanta, dunque, ha offerto negli ultimi giorni Lookman in Premier League, con la speranza di poter attirare un’offerta importante per il suo gioiello.

Al momento, però, la pista non è riuscita a scaldarsi anche in virtù di un patto che regge saldo tra l’Inter e Lookman. L’attaccante nigeriano si è promesso ai nerazzurri nel momento in cui ha trovato lo scorso luglio un’intesa totale per un quinquennale da 4,5 milioni. Nella testa del ragazzo c’è un solo un desiderio e per questa ragione si è rifugiato in Portogallo facendo perdere ogni traccia a chi lo cercava a Bergamo.

L’impressione, condivisa dalla rosea, è che stiamo per entrare nella vera settimana decisiva sul fronte Lookman: saranno i giorni del dentro o fuori, quelli in cui l’Inter capirà se ci saranno chance o meno di portare a termine questo lungo inseguimento, ormai divenuto la vera telenovela del mercato in questa estate italiana.