L’Inter fissa la deadline per Lookman: pronta l’alternativa

Contrariamente a quanto inizialmente era stato annunciato dal presidente Beppe Marotta, l‘Inter ha deciso di andare intavolare una trattativa lunga e snervante per Ademola Lookman. Chiaro che il club nerazzurro non aspetterà all’infinito, soprattutto perché tra due settimane prenderà il via il nuovo campionato e l’organico di Cristian Chivu non è ancora al completo.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, dunque, l’Inter ha fissato una deadline entro la quale l’affare con l’Atalanta dovrà necessariamente sbloccarsi. In caso contrario, Marotta e Ausilio dovranno inevitabilmente approfondire i discorsi legati alle alternative, sin qui mai davvero considerate oltre il semplice interessamento.

L’Inter si è quindi data un’ultima settimana di tempo: se l’Atalanta dovesse proseguire con la propria politica di resistenza, l’affare Lookman potrebbe definitivamente tramontare. Tra gli altri candidati, rimane in pole Jadon Sancho, sempre in uscita dal Manchester United. L’inglese rappresenta senz’altro una buona opzione per l’attacco nerazzurro, soprattutto in virtù della valutazione da 25 milioni fissata per il suo cartellino.