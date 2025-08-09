Taremi non torna a Milano: futuro in Premier League

Per un Lookman che l’Inter ha fretta di sbloccare e regalare il prima possibile a Cristian Chivu, c’è anche un Mehdi Taremi pronto a fare le valigie e mettere fine alla sua esperienza a Milano. L’attaccante iraniano è l’unico interista che non ha ancora preso parte al ritiro di Appiano, complici le vacanze extra concesse dal club al calciatore.

L’Inter ha già comunicato a Taremi che non rientra nei piani di Chivu e che verrà ceduto entro questa estate. L’ex Porto ha già rifiutato due offerte dal Brasile ed ha messo in standby la proposta turca del Besiktas. In pole, dunque, rimane la Premier League, campionato in cui l’iraniano sogna di poter giocare nella prossima stagione.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, sarà corsa a due per Taremi. Da una parte il Leeds che ha da poco lanciato l’assalto al centravanti dell‘Inter, mentre dall’altra il Fulham che sembra essere disposto a rilanciare e sorpassare i rivali. Una delle due trattative potrebbe dunque sbloccarsi entro la prossima settimana, con il calciatore che difficilmente tornerà a metter piede ad Appiano Gentile.