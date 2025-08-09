Perché Taremi non si allena più con l’Inter ad Appiano

Tra i nomi più chiacchierati sul mercato in uscita dell’Inter, Mehdi Taremi sembra aver fatto perdere ogni traccia di sé. A due settimane dall’inizio del pre-campionato dell‘Inter, l’attaccante iraniano non si è ancora fatto vedere dalle parti di Appiano Gentile. In realtà, contrariamente a quanto si possa pensare, tale gestione è stata concordata insieme al club nerazzurro.

L’Inter, infatti, nei mesi scorsi aveva comunicato a Taremi che questa estate sarebbe finito sul mercato. L’iraniano, con la grande professionalità che lo contraddistingue, si è da subito mostrato collaborativo insieme ai suoi agenti a trovare una nuova sistemazione. Da questi presupposti, ecco che è nato un patto con il club nerazzurro.

L’Inter, come spiegato da Tuttosport, ha concesso a Taremi di potersi allenare in una località scelta da lui con un preparatore personale. Ad oggi non è dunque previsto un suo ritorno ad Appiano Gentile, soprattutto perché il club nerazzurro si aspetta di poter definire la sua cessione in Premier League nel giro di pochi giorni.