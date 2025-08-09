Intrigo Esposito, ultima chance: domani la decisione

Nonostante l’Inter abbia già definito da giorni l’accordo con il Parma per la cessione di Sebastiano Esposito, la trattativa non si è incredibilmente chiusa. Questo perché il calciatore non ha ancora accettato la proposta degli emiliani ed è allo stesso tempo tentato dall’offerta sempre più insistente nei suoi confronti da parte del Cagliari.

Come riportato da Sky Sport, il club rossoblù non ha intenzione di mollare la presa per l’attaccante ed è pronto ad un nuovo rilancio. A differenza del Parma, il Cagliari ha già un’intesa di massima con Esposito, mentre non ha ancora raggiunto quella con l’Inter. Ad ogni modo, entro domani il classe 2002 è chiamato a prendere una decisione e scegliere quella che sarà la sua nuova destinazione.

Ricordiamo che l’Inter aveva raggiunto un accordo con il Parma per la cessione a titolo definitivo di Esposito per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Il Cagliari, per avere ancora una chance, dovrà quantomeno eguagliare tale offerta.