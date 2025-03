Simone Inzaghi si sta decisamente godendo la bellezza di una stagione che vede tutt’ora la sua Inter in corsa praticamente su tutti i fronti. Come ribadito più volte, il tecnico sa perfettamente di poter arrivare al traguardo senza aver sollevato alcun trofeo, cosa peraltro mai successa da quando siede sulla panchina nerazzurra. Ma non provarci per il semplice gusto di preferire questa o quella competizione, sarebbe stata probabilmente una sconfitta in partenza.

I suoi sforzi e quelli del suo staff non stanno passando inosservati agli occhi della società che, come avevamo anticipato nelle scorse settimane, sta già preparando una bozza di rinnovo del suo contratto. A confermare la nostra anticipazione sui dialoghi aperti tra l’allenatore piacentino e la dirigenza nerazzurra, ci ha pensato questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, la firma ufficiale dovrebbe arrivare al termine di questa stagione. Un rinnovo voluto da entrambe le parti: da Inzaghi che non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e dalla stessa Inter che ha fretta di blindarlo dinnanzi ai numerosi sondaggi ricevuti specialmente dall’Inghilterra. L’accordo, attualmente in scadenza al giugno 2026, dovrebbe essere esteso sino al 2028.