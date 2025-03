Francesco Pio Esposito è senza dubbio uno dei talenti tenuti maggiormente in considerazione in casa Inter. Il classe 2005 sta impressionando con lo Spezia in Serie B e in estate potrebbe anche fare parte della spedizione nerazzurra per il Mondiale per Club.

Sul suo futuro, in particolare, si è espresso il suo agente, Mario Giuffredi. Intervistato da TuttoMercatoWeb, si è espresso in modo molto chiaro, annunciando in modo praticamente ufficiale il rinnovo del suo assistito con l’Inter.

Le parole dell’agente di Esposito sul suo futuro

“Abbiamo trovato un accordo con l’Inter per il rinnovo di Pio Esposito fino al 30 giugno 2030: aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l’accordo ma la questione è chiusa.

“Esposito è un 2005, i club più importanti hanno fatto delle verifiche per lui, chiamandoci. Ma è molto legato all’Inter, con cui c’è sempre stato un ottimo rapporto. Ed eravamo entrambi convinti del percorso da fare: ho sempre risposto ai vari club, per cortesia, ma le idee erano talmente chiare”.