La sosta per le nazionali darà un paio di settimane di sosta all’Inter, prima di un tour de force durissimo che accompagnerà i nerazzurri almeno per tutto aprile, se non fino al termine della stagione. Per Inzaghi e i suoi sarà importante, dunque, riuscire a recuperare più energie possibile.

Non solo. Queste due settimane saranno utili anche in chiave infortuni, con i giocatori indisponibili che potranno sfruttarle per provare a rientrare in vista dei prossimi impegni. In particolare, l’Inter sta facendo i conti da tempo con una chiara emergenza sugli esterni. La situazione rientrerà dopo la sosta? Proviamo a capirlo.

Esterni Inter: il punto sui tempi di recupero dagli infortuni

L’ultimo a essersi fatto male in casa nerazzurra è stato Denzel Dumfries, uscito per un fastidio muscolare nel secondo tempo di Atalanta-Inter. L’olandese è stato rispedito a casa dall’Olanda e per capire meglio le sue condizioni bisognerà per forza attendere gli esami che l’Inter gli farà svolgere nei prossimi giorni. La speranza è quello di riaverlo subito per la gara contro l’Udinese. Al momento, però, non ci sono certezze.

Ad Appiano Gentile rimarrà anche Nicola Zalewski, inizialmente convocato dalla Polonia, ma poi fatto tornare in Italia. Una buona notizia per Inzaghi e per tutta l’Inter, dal momento che questo potrebbe agevolare il suo percorso di recupero, in modo da averlo a disposizione già per la prima gara al rientro dalla sosta.

Stessa speranza anche per Matteo Darmian, mentre è da monitorare con più attenzione la situazione di Federico Dimarco. Anche lui dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, ma forse è quello sul quale c’è meno certezza. Da capire, allora, se sarà a disposizione almeno per il derby d’andata di Coppa Italia.