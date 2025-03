Il CT della Polonia chiede scusa a Inzaghi su Zalewski

Inizialmente convocato dalla Polonia, Nicola Zalewski ha lasciato il ritiro della sua nazionale e potrà proseguire il suo recupero dall’infortunio ad Appiano Gentile. Una buona notizia per l’Inter, costretta a fare i conti da diverse settimane con una forte emergenza sugli esterni.

Sulla questione Zalewski è intervenuto anche il commissario tecnico della Polonia, B. In conferenza stampa, infatti, ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto, chiedendo anche scusa a Inzaghi, che stando ad alcuni media sarebbe rimasto infastidito dalla prima decisione di convocarlo.

Le parole del CT della Polonia su Zalewski

“Si è trattato di una questione di traduzione. Per quanto riguarda Inzaghi gli auguro buona fortuna e gli faccio i complimenti per la vittoria contro l’Atalanta. Ha affermato che i giocatori tornano dalle nazionali con degli infortuni. La questione del nervosismo è legata a un fatto di copertura mediatica. Auguro a Zalewski e Zielinski una pronta guarigione. Ho parlato con Zalewski ed eravamo d’accordo che lo avremmo convocato se avesse giocato contro l’Atalanta. Non ha giocato e quindi non aveva senso che venisse. Se il mister Inzaghi si è arrabbiato, mi scuso”.