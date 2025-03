Nuovo forfait UFFICIALE in Nazionale per un interista

La sosta per le nazionali è l’occasione per l’Inter per recuperare un po’ di energie e concedere un po’ di tempo agli indisponibili per recuperare, ma anche grande fonte di ansia per l’ambiente nerazzurro, con diversi elementi della rosa in viaggio e a rischio infortunio.

Dopo Zalewski e Dumfries, però, è arrivata la notizia di un nuovo giocatore che tornerà a disposizione di Inzaghi in anticipo. Si tratta di Marcus Thuram, che non sarà a convocato dalla Francia per le due sfide di Nations League contro la Croazia.

Lo ha annunciato ufficialmente la federazione transalpina con una nota, che sottolinea come il giocatore lascerà il ritiro dopo essersi sottoposto a esami. Thuram è ancora alle prese con gli strascichi del problema alla caviglia e Deschamps ha deciso di rinunciare a lui.