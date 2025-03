L’ambiente Inter è in fermento per gli ultimi mesi della stagione, ma a livello dirigenziale il lavoro per la prossima sessione di mercato è cominciato già da tempo. In estate, infatti, i nerazzurri si preparano a una piccola rivoluzione, con la rosa che andrà svecchiata. E uno dei possibili colpi potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

Oltre a Nico Paz, obiettivo sul quale c’è il pressing di Javier Zanetti, c’è anche un’altra delle migliori sorprese del campionato che potrebbe diventare un obiettivo dell’Inter: Gustav Isaksen della Lazio.

Isaksen all’Inter: le cifre dell’affare

Consigliato anche da Beppe Bergomi, l’esterno biancoceleste sta vivendo una grande stagione, dopo un primo anno complicato. Non a caso già diversi club avrebbero messo gli occhi su di lui.

Tra questi, secondo calciomercato.it, potrebbe esserci anche l’Inter. Isaksen potrebbe risolvere un doppio problema dell’organico nerazzurro, potendo agire sia da esterno che da seconda punta. Il portale parla di un affare da almeno 30 milioni (almeno) per portarlo via dalla Lazio.