Perché Thuram ha lasciato il ritiro della Nazionale Francese

Dopo il primo forfait ufficiale di Nicola Zalewski dall’elenco dei convocati della Nazionale Polacca, nella giornata di ieri altri due interisti sono stati costretti a rientrare in anticipo ad Appiano Gentile causa infortunio. Il primo Denzel Dumfries, obbligato ad alzare bandiera bianca per l’infortunio ai flessori rimediato durante la ripresa del match vinto a Bergamo con l’Atalanta.

Il secondo, invece, è stato Marcus Thuram, altro nerazzurro non al meglio della condizione. L’attaccante dell‘Inter, come spiegato dalla nota ufficiale della Federcalcio francese, non ha avvertito un vero e proprio infortunio, ma continua a convivere con un fastidioso dolore alla caviglia da diverse settimane. Da qui la scelta presa dalla Nazionale transalpina di consentire al ragazzo di recuperare dal problema senza forzare il suo impiego.

Nonostante la crescita evidenziata nelle ultime uscite, il forte centravanti francese non si è ancora lasciato del tutto alle spalle l’infortunio alla caviglia. Così, confermando quanto era filtrato nei giorni scorsi in Francia in merito alla possibilità di risparmiare Thuram dagli impegni con la Nazionale, Deschamps ha deciso di farlo rientrare in Italia.