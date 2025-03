C’è un interista in più tra i ‘convocati’ di Luciano Spalletti che si sta regolarmente allenando ad Appiano Gentile nel ritiro della Nazionale Italiana. Si tratta di un giovanissimo talento dell’Inter Under 17 che in passato ha già stregato Simone Inzaghi e che è entrato anche nei radar del commissario tecnico della selezione azzurra.

Come riportato da calciomercato.com, si tratta di Matias Mancuso, classe 2007 di proprietà dell’Inter che in questa stagione si sta alternando tra squadra U17 e formazione U18. Il giovanissimo centrocampista è stato mandato in ‘prestito’ dal club nerazzurro alla Nazionale per completare l’organico che da ieri ha iniziato la preparazione del match di giovedì 20 marzo a San Siro contro la Germania.

Chi è Matias Mancuso, il fantasista che ha stregato Inzaghi

Matias Mancuso è una mezzala dotata di grande talento, già nel giro della prima squadra dell’Inter. Inzaghi, infatti, è un suo grande estimatore e più volte lo ha utilizzato in allenamento come interno di centrocampo alla Mkhitaryan. Nato trequartista, il classe 2007 è stato utilizzato da Luciano Spalletti alla prima seduta degli azzurri da esterno destro per necessità, un ruolo mai ricoperto in carriera dal ragazzo nato da genitori uruguayani.

In attesa dell’esordio con l’Inter e sognando una convocazione vera e propria con la Nazionale maggiore, Mancuso ha già vestito la maglia azzurra dell’Italia U16 e U17. Questa esperienza al fianco di così tanti campioni gli servirà sicuramente per crescere in fretta e abituarsi a certi livelli che dovranno diventare per lui abituali.