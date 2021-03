Mercato – Inter, in Spagna spunta un’altra pretendente per Joao Mario

Se questa mattina A Bola aveva svelato la prima offerta formulata da 7 milioni di euro dallo Sporting CP ma rifiutata dall’Inter, per il riscatto a titolo definitivo di Joao Mario, ecco che pochi minuti fa il quotidiano portoghese ha aggiunto nuovi dettagli. Sebbene la scadenza del contratto del portoghese con il club nerazzurro fissata nel giugno 2022 fa sì che la trattativa rimanga apertissima, d’altra parte va specificato che le due società al momento vi sono parecchi ostacoli non semplici da superare.

A questo proposito, va aggiunto l’improvviso interesse sul mercato di un altro club che già in passato effettivamente si era detto interessato al portoghese. Si tratta esattamente del Valencia, squadra che sta vivendo una stagione molto complicata e che vorrebbe rinnovare la rosa per la prossima stagione. Va specificato che Joao Mario non ha mai nascosto di essere affascinato da un campionato come LaLiga, il quale per caratteristiche potrebbe esaltare le sue qualità.

