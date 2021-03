Gagliardini: “Juve fuori dalla Champions? Non fa differenza, ma uscire così…”

Nel nuovo estratto diffuso da Sky Sport, riguardo all’intervista esclusiva realizzata a Roberto Gagliardini, il centrocampista dell’Inter ha commentato l’uscita di scena sicuramente inaspettata della Juventus dalla Champions League addirittura agli ottavi di finale contro il Porto. Il calciatore nerazzurro ha spiegato che il rendimento europeo dei bianconeri non ha influenzato minimamente la squadra interista, perché sin dall’inizio del campionato è sempre stato chiaro che la candidata numero uno per lo scudetto fosse proprio la Juventus, a prescindere da altri fattori.

Queste le parole di Gagliardini: “Juventus fuori dalla Champions? Non c’è grande differenza, anche prima era la principale candidata a vincere. Il Milan sta facendo un grandissimo campionato, così come Roma, Atalanta e Napoli. La Juve avrà meno impegni, più energie nervose da sfruttare nel campionato, può essere un vantaggio per loro. Anche se a una società così sicuramente non può far piacere uscire dalla Champions”.

