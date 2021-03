Non solo Vidal, Conte rischia di dover fare a meno anche di Kolarov in vista della trasferta di Torino, in programma domenica pomeriggio. Come riportato da Sky Sport, il difensore serbo anche oggi ha lavorato a parte dopo l’affaticamento lieve accusato agli adduttori.

Con ogni probabilità l’ex Roma non sarà a disposizione per domenica. Il resto della squadra, diviso in due gruppi, invece ha svolto un allenamento mattutino.

INGAGGI E CLASUOLA ANTI-JUVE: L’INTER BLINDA LAUTARO >>>