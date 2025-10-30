Inter sfida Juve e Milan sull’esubero del Bayern Monaco

In un periodo ricco di appuntamenti in campo, l’Inter non smette comunque di pensare anche al calciomercato. Il club nerazzurro non ha in programma grandi manovre per la finestra di gennaio, ma rimane allo stesso tempo particolarmente vigile qualora si presentassero davanti delle interessanti opportunità da cogliere in entrata.

Tra queste, stando a quanto riportato da caughtoffside, vi sarebbe nei radar interisti un esubero del Bayern Monaco già noto al calcio italiano. Stiamo parlando di Kim Min-jae, ex difensore centrale del Napoli che nelle ultime due stagioni ha faticato a replicare nel campionato tedesco lo stesso livello mostrato in Serie A.

Come scritto dal giornalista Ekrem Konur, l’Inter starebbe “spingendo per Kim Min-jae, ma il suo ingaggio da 8-9 milioni di euro rappresenta l’ostacolo principale”. I nerazzurri non sono gli unici a seguire il difensore sudcoreano, considerato che anche Milan, Juventus, Atletico Madrid e Tottenham vengono segnalati nella corsa all’ex Napoli.