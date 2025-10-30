Ultim’ora Thuram: fissata la data del rientro
Il francese è tornato in gruppo
Dopo la splendida vittoria ottenuta ieri sera in casa contro la Fiorentina, per l’Inter un’altra grande notizia arriva dall’infermeria. Questa mattina, ad un mese esatto dall’infortunio dello scorso 30 settembre, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi con i compagni ad Appiano Gentile.
Il francese, come riferito da Sky Sport, sembra aver finalmente smaltito il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra che aveva sofferto contro lo Slavia Praga in Champions League. A questo punto, vi sono buone chance che possa rientrare tra i convocati di Verona-Inter per domenica 2 novembre ed essere disponibile per la panchina.
Qualora invece Chivu non volesse rischiare il rientro di Thuram per la trasferta di Verona, a quel punto la prima convocazione slitterebbe all’appuntamento di mercoledì prossimo in Champions League a San Siro contro il Kairat.