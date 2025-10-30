Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Fiorentina 3-0

Arriva un bel successo rotondo per 3-0 per l’Inter di Cristian Chivu che mette la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli ancora più in difficoltà. I nerazzurri si prendono i tre punti grazie a una super prestazione nel secondo tempo con dei bellissimi gol di Calhanoglu e Sucic, che puoi rivedere con gli highlights del match.

Come di consueto qui su Passione Inter proviamo ad analizzare gli spunti più importanti delle partite della squadra di Chivu ed ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato dalla vittoria nerazzurra in Inter-Fiorentina, gara della 9^ giornata del campionato di Serie A.

1) L’Inter riparte subito! Fiorentina rinunciataria e difensiva, partita che rischiava di sporcarsi e innervosirsi, soprattutto dopo l’ennesima prestazione imbarazzante dell’arbitro contro l’Inter che abbiamo analizzato qui. La squadra è rimasta in partita e l’ha sbloccata con la qualità sulla trequarti. Un bel ruggito dopo il nervosismo di Napoli.

2) Sul tema arbitraggi: il fatto che l’Inter abbia vinto permette di sottolineare con ancora più veemenza, senza passare per chi si lamenta, i due rigori non concessi su Pio Esposito. Il secondo soprattutto, l’avrebbe fischiato pure Antonio Conte. Retropensieri?

3) Mkhitaryan resta un giocatore importantissimo, ma c’è vita oltre l’armeno. 4 vittorie su 4 con 12 gol segnati e uno subito. Stasera tocca a Sucic che deve diventare più continuo dentro la partita, ma il gol del 2-0 è una PERLA.

4) L’altra prova da sottolineare è quella di Bisseck. Da più di un anno parliamo sui nostri canali di Bisseck centrale e stasera finalmente arriva una prova molto tosta contro Moise Kean. Il centrale tedesco ha bisogno ancora di lavorarci ma è stato tra i migliori con un Bastoni che ha esaltato i tifosi e un Calhanoglu super, autore di una doppietta.

5) Davanti ad un San Siro che è tornato a spingere con il secondo anello verde accanto alla squadra, si è riacceso l’entusiasmo. Prima della sosta ci saranno altre due partite su tre davanti al nostro pubblico e andrà capitalizzato il fattore campo per far marciare ancora meglio questa Inter.