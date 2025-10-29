29 Ottobre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Fiorentina 3-0: che perle di Sucic e Calha

Guarda le immagini salienti della sfida

L’Inter vince con un netto 3-0 contro la Fiorentina e torna a far esultare i suoi tifosi. A portare in dote i gol nerazzurri sono stati Hakan Calhanoglu con una doppietta e Petar Sucic che ha realizzato un gol bellissimo.

Di seguito gli highlights di Inter-Fiorentina:

GOL CALHANOGLU 1-0:

GOL SUCIC 2-0:

GOL CALHANOGLU 3-0:

Autore:
Federico De Milano

