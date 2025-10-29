29 Ottobre 2025
HIGHLIGHTS Inter-Fiorentina 3-0: che perle di Sucic e Calha
Guarda le immagini salienti della sfida
L’Inter vince con un netto 3-0 contro la Fiorentina e torna a far esultare i suoi tifosi. A portare in dote i gol nerazzurri sono stati Hakan Calhanoglu con una doppietta e Petar Sucic che ha realizzato un gol bellissimo.
Di seguito gli highlights di Inter-Fiorentina:
GOL CALHANOGLU 1-0:
Hakan Çalhanoğlu super golazo!— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 29, 2025
Serie A | 🇮🇹 Inter 1-0 Fiorentinapic.twitter.com/r5G5pL2fGy
GOL SUCIC 2-0:
GOL CALHANOGLU 3-0:
Hakan Çalhanoğlu converts penalty for three— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 29, 2025
Serie A | 🇮🇹 Inter 3-0 Fiorentinapic.twitter.com/0Cxe2mcB6g