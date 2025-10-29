Pagelle LIVE Inter-Fiorentina: voti e giudizi

A 25 giorni di distanza, l’Inter torna a giocare in casa a San Siro e lo fa sfidando la Fiorentina nel nono turno di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano una squadra in cerca di rialzarsi in classifica dopo un inizio di campionato molto complicato e che vede la formazione di Stefano Pioli in zona retrocessione.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Inter-Fiorentina 1-0: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 – Nel primo tempo non è chiamato a grandi interventi per salvare la sua porta

AKANJI 6 – Deve aiutare Bisseck a tenere sotto controllo un cliente scomodo come Moise Kean e la catena nerazzurra tiene bene nella prima frazione

BISSECK 6 – Chiamato a giocare al centro della difesa offre una prova senza disattenzioni o sbavature e con quel livello di concentrazione che gli viene richiesto

BASTONI 6,5 – Fa una galoppata da centrocampista e solo un grande intervento di De Gea gli nega un gol bellissimo a metà primo tempo: il suo supporto offensivo non manca mai

DUMFRIES 6 – Si fa vedere sempre in fase in offensivo proponendosi molto sulla fascia destra per schiacciare la difesa della Fiorentina

BARELLA 6 – Gestisce molti palloni in fase d’attacco e si dispera per un passaggio sbagliato verso Sucic che poteva essere potenzialmente pericoloso, i compagni di lui si fidano sempre e lo servono spesso nonostante non sia la sua serata migliore per precisione

CALHANOGLU 7 – Si fa vedere anche in fase difensiva sia per il palleggio con i difensori che per recuperare un paio di palloni molto preziosi, Nel secondo tempo stappa lui la partita con un gol bellissimo dalla distanza

SUCIC 6,5 – Buon primo tempo per il croato che torna titolare a San Siro, si fa vedere bene e partecipa tanto alla doppia fase correndo davvero ovunque

DIMARCO 6 – Propone un paio di traversoni pericolosi su cui però nessun compagno arriva alla conclusione

PIO ESPOSITO 6,5 – Lotta e gioca molto con i compagni, chiede anche un calcio di rigore quando viene abbracciato e tirato giù in area da Comuzzo ma l’arbitro non è di questo avviso

LAUTARO MARTINEZ 6 – Ci prova con un colpo di testa da corner che non va nello specchio

CHIVU 6 – Propone alcuni cambi rispetto alla gara di Napoli ma ha bisogno di qualcosa dai cambi per dare una scossa nella ripresa

Inter-Fiorentina 1-0, il tabellino: gol Calhanoglu

Marcatori: 66′ Calhanoglu (I)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA (3-5-1-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 2 Dodô, 7 Sohm (44 Fagioli 63′), 8 Mandragora, 27 Ndour, 21 Gosens; 10 Gudmunðsson (22 Fazzini 63′); 20 Kean. A disposizione: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 9 Dzeko, 14 Nicolussi Caviglia, 24 Richardson, 29 Fortini, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.

Ammoniti: Viti (F), Esposito (I)

Recupero: 1′ –

Arbitro: Sozza Assistenti: Costanzo – Passeri Quarto ufficiale: Fourneau VAR: Ghersini Assistente VAR: Chiffi