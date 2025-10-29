La cronaca in diretta di Inter-Fiorentina: segui la partita live

Dopo tre gare di fila in trasferta, l’Inter torna a giocare a San Siro e lo fa nel nono turno di Serie A andando a sfidare la Fiorentina. I nerazzurri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta a Napoli e cercheranno di farlo contro la formazione viola che ha molta qualità e che viene da un avvio di campionato molto complicato visto che in classifica si trova attualmente in zona retrocessione.

Cronaca LIVE Inter-Fiorentina: 9^ giornata Serie A

1° TEMPO

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA (3-5-1-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 2 Dodô, 7 Sohm, 8 Mandragora, 27 Ndour, 21 Gosens; 10 Gudmunðsson; 20 Kean. A disposizione: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 9 Dzeko, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 24 Richardson, 29 Fortini, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza Assistenti: Costanzo – Passeri Quarto ufficiale: Fourneau VAR: Ghersini Assistente VAR: Chiffi