Chivu: “Gol subiti? Sette li abbiamo presi così”

Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Inter e Fiorentina per il nono turno di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore rumeno sui problemi che la difesa ha riscontrato in queste prime partite di campionato.

PARTITA – “Vedremo stasera come sarà la prestazione per capire se reagiremo alla sconfitta. Serve autocontrollo e autodisciplina per portare in campo la prestazione che serve per il risultato”.

DIFESA – “Su undici gol subiti, sette sono contro Juve e Napoli. Analizzando quei gol si poteva fare di più e stiamo lavorando sull’autocontrollo per fare qualcosina in più, per aggiungere qualcosa in più senza guardare errori individuali. Erano gol che si potevano evitare se li analizziamo”.

GIOVANI – “Sarà una partita difficile perché la Fiorentina, a parte la classifica, è in salute e ha le ambizioni per risalire. Sappiamo che è ostica e mi aspetto una grande prestazione da parte dei nostri. Mi aspetto di capire anche certi momenti, non voglio mettere pressione ai giovani. Sono circondati da compagni di esperienza che danno una grande mano e si comportano bene trasmettendo serenità e spensieratezza ai giovani”.