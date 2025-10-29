Inter-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorpresa in difesa

L’Inter vuole ripartire subito dopo la sconfitta di Napoli e ha l’occasione per rifarsi già a pochi giorni di distanza con questo turno infrasettimanale di Serie A che mette i nerazzurri di fronte alla Fiorentina dell’ex Stefano Pioli. Il tecnico Cristian Chivu ha scelto a sorpresa di inserire Bisseck al centro della difesa, in avanti confermate le anticipazioni su Pio Esposito che prende il posto di Bonny al fianco di Lautaro.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: