29 Ottobre 2025
Inter-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorpresa in difesa
Le scelte sui titolari da parte di Chivu e Pioli
L’Inter vuole ripartire subito dopo la sconfitta di Napoli e ha l’occasione per rifarsi già a pochi giorni di distanza con questo turno infrasettimanale di Serie A che mette i nerazzurri di fronte alla Fiorentina dell’ex Stefano Pioli. Il tecnico Cristian Chivu ha scelto a sorpresa di inserire Bisseck al centro della difesa, in avanti confermate le anticipazioni su Pio Esposito che prende il posto di Bonny al fianco di Lautaro.
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina:
29 Ottobre 2025 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 31 – Bisseck 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 94 – Pio Esposito 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Mkhitaryan, Di Gennaro, Darmian
diffidati
Nessuno
Fiorentina 3-5-2
Formazione43 – De Gea 15 – Comuzzo 18 – Marì 26 – Viti 2 – Dodò 7 – Sohm 8 – Mandragora 27 – Ndour 21 – Gosens 10 – Gudmundsson 20 – Kean Stefano Pioli
Panchina
1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 9 Dzeko, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 24 Richardson, 29 Fortini, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lamptey, Kouamé
diffidati
Nessuno
Arbitro: Sozza
Assistenti: Costanzo – Passeri
Quarto Uomo: Fourneau
Var: Ghersini – AVar: Chiffi