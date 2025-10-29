Pronta la mossa a sorpresa di Chivu per Inter-Fiorentina

Cristian Chivu è pronto a sorprendere tutti questa sera in vista del turno infrasettimanale tra Inter-Fiorentina. I nerazzurri, che ritroveranno a San Siro il tifo della Curva Nord dopo le restrizioni nelle prime settimane della nuova stagione, sono ovviamente determinati ad ottenere i tre punti per dimenticare in fretta la sconfitta dello scorso sabato contro il Napoli.

Dopo tante indiscrezioni sulla probabile formazione dell’Inter, il tecnico rumeno avrebbe deciso di operare una mossa del tutto inattesa sino a poche ore fa. Stando alle ultime notizie, infatti, Yann Bisseck potrebbe partire dal primo minuto in mezzo alla difesa. Il centrale tedesco prenderebbe dunque il posto di Acerbi, con Akanji e Bastoni ai suoi fianchi.

Un ruolo in cui Chivu vede grande prospettive di crescita per lo stesso Bisseck e in cui lo ha effettivamente utilizzato nella ripresa dell’ultima partita di Champions League vinta contro l’Union Saint-Gilloise.