Probabili formazioni Inter-Fiorentina: 4 novità per Chivu

Per il primo turno infrasettimanale della stagione in programma mercoledì sera a San Siro, Cristian Chivu medita almeno un paio di cambi di formazione rispetto alla squadra scesa in campo a Napoli lo scorso sabato. Inter-Fiorentina, infatti, sarà il match della nona giornata di Serie A del 29 ottobre alle ore 20.45 che metterà di fronte i nerazzurri alla squadra di Stefano Pioli. (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-FIORENTINA).
Per quanto riguarda l’Inter, è ballottaggio tra i pali con Josep Martinez leggermente avanti su Yann Sommer. Tra i possibili volti nuovi rispetto all’ultimo match, Sucic è il favorito per rimpiazzare Mkhitaryan come interno di sinistra a centrocampo. Carlos Augusto dovrebbe rivedersi poi a sinistra, così come Pio Esposito in avanti al fianco di Lautaro Martinez.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:
29 Ottobre 2025 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter
3-5-2
Formazione
13 – J. Martinez 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 30 – Carlos Augusto 94 – Pio Esposito 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 91 Calligaris, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 32 Dimarco, 42 Palacios, 17 Diouf, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 11 Luis Henrique, 14 Bonny
Ballottaggi
Sucic-Zielinski 51-49%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Mkhitaryan, Di Gennaro e Darmian
diffidati
Nessuno
Fiorentina
3-5-2
Formazione
43 – De Gea 5 – Pongracic 18 – Marì 6 – Ranieri 2 – Dodò 8 – Mandragora 14 – Nicolussi Caviglia 22 – Fazzini 21 – Gosens 10 – Gudmundsson 9 – Kean Stefano Pioli
Panchina
30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kuoadio, 26 Viti, 15 Comuzzo, 65 Parisi, 29 Fortini, 7 Sohm, 24 Richardson, 27 Ndour, 44 Fagioli, 9 Dzeko, 11 Sabiri, 91 Piccoli, 60 Kouadio
Ballottaggi
Fazzini-Fagioli 51-49%, Gudmundsson-Piccoli 55-44%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lamptey, Kouamé
diffidati
Nessuno
Arbitro: Sozza
Assistenti: Costanzo – Passeri
Quarto Uomo: Fourneau
Var: Ghersini
AVar: Chiffi