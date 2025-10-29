Emergenza portieri per l’Inter: convocati due Under

Dopo la tragedia che ha colpito Josep Martinez nella giornata di ieri, l’Inter dovrà fare a meno dello spagnolo almeno sino alla prossima settimana. Nel frattempo, il club nerazzurro potrà fare affidamento solamente su Yann Sommer come unico portiere a disposizione della prima squadra, in virtù dell’indisponibilità anche di Raffaele Di Gennaro per infortunio.

Per questa ragione, questa sera vi saranno ben due portieri under tra i convocati di Cristian Chivu per Inter-Fiorentina. Il primo è il classe 2005 Alessandro Calligaris, estremo difensore titolare dell’U23 e prestato alla prima squadra nelle ultime uscite. Il secondo, invece, arriva direttamente dalla Primavera: Alain Taho, classe 2007 di nazionalità albanese.

Ancora troppo presto, invece, per Henrikas Adomavicius, portiere lituano classe 2009 dell’Inter U18. L’estremo difensore ha già svolto un paio di allenamenti con la prima squadra, ma viene chiaramente considerato fin troppo giovane per poter essere aggregato alla rosa di Chivu per un incontro ufficiale.