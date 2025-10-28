Tragedia ad Appiano: Josep Martinez coinvolto nell’incidente

Una tragedia vera e propria quella che questa mattina, intorno alle 9.40, si è verificata a Fenegrò, a pochi passi dal centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile. Stando alle prime ricostruzioni riportate da quicomo.it, sarebbe stato coinvolto il secondo portiere nerazzurro Josep Martinez in un incidente stradale.

Lo spagnolo, che si stava dirigendo presso la Pinetina per l’allenamento mattutino, avrebbe investito con la sua auto un uomo di 81 anni, rimasto vittima dell’incidente. L’anziano si trovava in strada su una carrozzina elettrica e, stando a quanto scritto da la Repubblica, “potrebbe aver avuto un malore invadendo la corsia opposta”.

Martinez, scosso dall’incidente, si sarebbe subito fermato ed avrebbe prestato soccorso all’uomo in attesa dell’intervento di elisoccorso e ambulanza. L’81enne sarebbe però morto sul colpo, rendendo vano l’arrivo dei soccorritori. Come segno di lutto, l’Inter ha annullato la conferenza stampa di Cristian Chivu in programma alle 14.00.