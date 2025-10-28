Rivoluzione in Serie A: cambiano gli orari dei posticipi

Quella che sino a poche settimane fa sembrava una semplice idea del numero uno della Lega Serie A, Ezio Simonelli, potrebbe diventare una realtà concreta del campionato italiano. Come riferito dal Corriere della Sera, infatti, sono iniziati i primi contatti formali tra il presidente e Dazn per testare un orario tutto nuovo per quanto riguarda i posticipi di Serie A.

Simonelli vorrebbe sostanzialmente anticipare il fischio d’inizio delle gare serali del campionato dalle 20.45 alle 20.00 e valutarne l’andamento. Un tentativo per avvicinare da una parte ancora di più i giovani al calcio italiano, e dall’altra per consentire alle squadre di poter avere più tempo per riposare al termine della partita e guadagnare ben 45 minuti di tempo.

Al momento non vi sono conferme e tutto in ogni caso dipenderà dalla risposta di Dazn: l’emittente non ha del tutto chiuso la porta al presidente Simonelli, ma ha comunque mostrato prudenza per non correre il rischio di far crollare gli ascolti. Non si esclude dunque che già in questa stagione si possa assistere ad un primo match ‘pilota’.