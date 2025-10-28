Zazzaroni: “Parole Marotta? Inter scomparsa nella ripresa”

Nel corso dell’ultimo episodio del Numer1 Podcast su Youtube, si è parlato chiaramente di quanto avvenuto sia in campo ma soprattutto fuori lo scorso sabato in Napoli-Inter. Dal rigore polemico assegnato agli azzurri, al botta e risposta del post-partita tra Beppe Marotta e Antonio Conte. A tal proposito, Ivan Zazzaroni ha ricordato alcuni precedenti tra i due ai tempi della Juventus.

Queste le parole del giornalista: “Marotta e Conte non si sopportano storicamente, dai tempi della Juve. Chiaro che c’è stato un botta e risposta, Marotta non cercava la risposta. Rigore? Che abbia inciso sulla partita e l’abbia indirizzata, dopo l’1-0 c’è stata la traversa, il palo, forse un po’ forse un po’ l’equilibrio sì. Ma nel secondo tempo sei sparito, la tua squadra ha preso gol e non ha reagito. Come dice il sommo Max Allegri, un rigore come quello se te lo danno te lo prendi, se non te lo danno di incazzi”.

Sulle parole di Marotta, invece, Zazzaroni ha spiegato: “Nel calcio si vive di dietrologie e di sospetti, per cui a caldo Conte ha pensato che volesse in qualche modo… strategia della pressione? C’è ancora e uno dei più bravi in questo è Marotta. Non sulla pressione, ma su arrivare a dire certe cose perché qualcuno intenda, Marotta è bravissimo. Marotta League? Quella no, quella è una cazzata, infatti non l’ho mai sostenuta”.