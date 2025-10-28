Turnover Inter, centrocampo inedito con la Fiorentina

In attesa della rifinitura di oggi, che dirà tantissimo sulle scelte di Cristian Chivu verso Inter-Fiorentina di domani sera, giungono alcune importanti novità che potrebbero riguardare la formazione nerazzurra. Pare infatti che il tecnico rumeno abbia intenzione di cambiare qualcosa in mezzo al campo rispetto alla squadra schierata lo scorso sabato contro il Napoli.

La prima modifica è senz’altro forzata e riguarda l’assenza per infortunio di Mkhitaryan: al suo posto il grande candidato è Petar Sucic, leggermente avanti rispetto a Piotr Zielinski. Come scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, però, le scelte di Chivu a centrocampo non dovrebbero limitarsi a questo unico cambio.

L’allenatore starebbe pensando di far rifiatare Calhanoglu contro la Fiorentina per ridurre il rischio di infortuni per il centrocampista turco che nella passata stagione ha accusato diversi stop muscolari. Al suo posto, con l’arretramento di Barella in cabina di regia, verrebbe lanciato dal primo minuto Frattesi come mezzala di destra.