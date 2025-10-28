Slitta ancora il ritorno di Thuram: cosa sta succedendo
Oltre un mese di stop
Quello che inizialmente sembrava un problema muscolare di poco conto, si è rivelato essere invece un infortunio particolarmente serio. Marcus Thuram, costretto alla sostituzione lo scorso 30 settembre nel match di Champions League contro lo Slavia Praga, non ha ancora smaltito il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra accusato.
Nei piani iniziali dell‘Inter c’era l’obiettivo di riavere il francese per il big match dello scorso sabato contro il Napoli. Adesso, a causa di un recupero più lento del previsto, il suo ritorno in campo è ulteriormente slittato. Da pochi giorni il francese ha ricominciato a lavorare sul campo, in attesa di ottenere il definitivo via libera dai medici per riaggregarsi al gruppo.
Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, oltre a perdersi sicuramente la gara di domani sera contro la Fiorentina, Thuram è a rischio anche per domenica contro il Verona. Probabile quindi che il francese torni ad essere convocato da Cristian Chivu solamente per la quarta giornata di Champions League in programma il 5 novembre a San Siro contro il Kairat.