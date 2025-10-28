Chivu Vs Inzaghi, le 2 Inter a confronto dopo otto giornate

Alla vigilia del nono turno di campionato per i nerazzurri, si cominciano a tracciare i primissimi bilanci dell’avvio di Cristian Chivu alla sua prima stagione da allenatore dell’Inter. Domani sera, infatti, a San Siro farà visita la Fiorentina in un match in cui ci si attende una reazione di carattere dopo la sconfitta di Napoli dello scorso sabato.

Come evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il primo confronto tra l’Inter 2025 di Chivu e la versione 2024 di Inzaghi allo stesso turno di campionato, vede leggermente avanti il tecnico piacentino. Dopo otto giornate, infatti, la sua formazione aveva raccolto 17 punti ed una sola sconfitta nel derby contro il Milan, mentre adesso sono 15 i punti conquistati e addirittura 3 le sconfitte in campionato.

Dei tre scontri diretti affrontati sino a questo momento, Chivu è riuscito a trionfare solamente contro la Roma, arrendendosi invece a Juventus e Napoli. Un difetto che questa Inter si porta dietro proprio dall’ultima stagione con Inzaghi in panchina, dove i match di alta classifica erano diventati un vero e proprio tabù per i nerazzurri.