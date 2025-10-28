Cancellata la conferenza di Chivu per la tragedia di Appiano

Non vi sarà alcuna conferenza stampa ad Appiano Gentile questo pomeriggio da parte di Cristian Chivu, contrariamente a quanto aveva annunciato ieri l’Inter. Il club nerazzurro ha ufficialmente comunicato che il consueto appuntamento con i giornalisti, alla vigilia di Inter-Fiorentina, è stato annullato, presumibilmente in segno di lutto per quanto successo in mattinata.

Dietro questa decisione, infatti, vi sarebbe la tragedia avvenuta questa mattina a Fenegrò, a pochi passi dal centro sportivo di Appiano Gentile. Intorno alle 9.40, infatti, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez nel quale è rimasto vittima un uomo di 81 anni che transitava su una carrozzina elettrica.