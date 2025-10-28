28 Ottobre 2025
Cancellata la conferenza di Chivu per la tragedia di Appiano
Lo ha comunicato l'Inter
Non vi sarà alcuna conferenza stampa ad Appiano Gentile questo pomeriggio da parte di Cristian Chivu, contrariamente a quanto aveva annunciato ieri l’Inter. Il club nerazzurro ha ufficialmente comunicato che il consueto appuntamento con i giornalisti, alla vigilia di Inter-Fiorentina, è stato annullato, presumibilmente in segno di lutto per quanto successo in mattinata.
Dietro questa decisione, infatti, vi sarebbe la tragedia avvenuta questa mattina a Fenegrò, a pochi passi dal centro sportivo di Appiano Gentile. Intorno alle 9.40, infatti, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez nel quale è rimasto vittima un uomo di 81 anni che transitava su una carrozzina elettrica.