Inter-Fiorentina, UFFICIALE il ritorno della Curva Nord

A partire da domani sera, in occasione del match del turno infrasettimanale tra Inter-Fiorentina, a San Siro tornerà ufficialmente il tifo della Curva Nord. Come annunciato dal nuovo ‘Secondo Anello Verde Milano’, la sfida di domani sera segnerà il ritorno dei gruppi organizzati, con tanto di striscioni, bandiere e colori nerazzurri che erano stati banditi dalle restrizioni di inizio stagione.

Questo l’annuncio ufficiale: “Dopo un lungo periodo caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza. Con rinnovato senso di appartenenza, torniamo ad esporre i nostri drappi, ponendo fine a mesi di limitazioni che hanno inciso profondamente sull’espressione genuina e passionale del tifo organizzato interista”.

Chivu e i suoi ragazzi potranno nuovamente contare sul sostengo del loro popolo, come confermato dalla Curva: “E’ una scelta che sottolinea la volontà di ripartire con una ritrovata unità, ma senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio, più uniti che mai, per sostenere ciò che di più caro abbiamo: la nostra maglia, quella casacca nerazzurra per cui da sempre combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa”.