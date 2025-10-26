Dove vedere Inter-Fiorentina, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Fiorentina, 9^ giornata Serie A

Dopo la sconfitta col Napoli, l’Inter avrà subito l’occasione di rialzarsi perché dopo appena quattro giorni si torna in campo per un altro match di Serie A. Mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 arriva a San Siro la Fiorentina che cercherà di far male all’Inter per rialzarsi in classifica ma anche i nerazzurri hanno bisogno di punti preziosi per rifarsi dopo il ko allo stadio Maradona.

Inter-Fiorentina, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Fiorentina verrà trasmessa mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Fiorentina in diretta insieme a voi!